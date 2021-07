Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in randul tinerilor Neet (Not in Education, Employment or Training) a crescut de la 17%, inainte de pandemie, la 23% in prezent,. Trebuie sa oprim acest exod care vine, din nou, pe tapetul fortei de munca, a avertizat, marti, Florin Jianu, presedintele CNIPMMR.

- Romania si Italia sunt singurele doua tari din Uniunea Europeana care au accesat partea de imprumuturi din Facilitatea de Recuperare si Rezilienta a UE, in timp ce restul tarilor europene au accesat doar partea de granturi, a declarat, marti, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private…

- Masurile de sprijin introduse in Planul National de Redresare si Rezilienta pentru intreprinderile mici si mijlocii acopera 0,04% din totalul IMM-urilor din Romania, a declarat, marti, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu,…

- Dupa un an de pandemie, criza sanitara și economica, antreprenorii incep sa priveasca spre viitor. Președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania, Florin Jianu, explica punctual cum se poate redresa „coloana vertebrala” a economiei.

- Un important proiect a fost lansat la Arad in prezența președintelui Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, Florin Jianu. Este vorba despre proiectul „Pașaport de export”, finanțat din fonduri nerambursabile. Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatațirea…

- Angajatorii pot organiza campania de vaccinare la propriul sediu, in parteneriat cu centrele de vaccinare oficiale ale Directiilor de Sanatate Publica judetene, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, actioneaza ca si cum ar fi ministrul Turismului din Grecia, in loc sa ii pastreze pe turistii romani in tara, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…