Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Vrancea Laurențiu Marin a declarat ca cei care se fac vinovați pentru prejudiciul de un miliard de euro adus statului roman prin achiziția nejustificata de vaccinuri trebuie sa plateasca. DNA a cerut incuviințarea Parlamentului și Președinției pentru inceperea urmaririi penale in cazul…

- Saptamana aceasta, Bill Gates a aparut in podcastul „What Now” al lui Trevor Noah și, printre altele, a vorbit despre perspectivele inteligenței artificiale, menționand ca tehnologia ii va ajuta pe oameni sa „lucreze mai puțin”, scrie Business Insider. Inteligența artificiala ar putea inlocui echivalentul…

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, se muta la Miami, Florida, la doar trei saptamani dupa ce și-a cumparat o vila cu șapte dormitoare pe o mica insula privata din Golful Biscayne, cunoscuta ca „buncarul miliardarilor”, relateaza Business Insider.

- Alexander Zverev (26 de ani, 9 ATP) a fost somat sa plateasca 450.000 de euro de Procuratura din Berlin. El e acuzat ca și-a lovit fosta iubita, pe Brenda Patea, mama copilului lui. Incidentul a avut loc in 2020. Zverev, amendat dupa ce și-a lovit fosta iubita Alexander Zverev trebuie sa plateasca 5.000…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit miercuri, la Marea Sala a Poporului din Beijing, pe guvernatorul statului California din SUA, Gavin Newsom. Conform lui Xi Jinping, China și Statele Unite ale Americii (SUA) sunt cele mai mari economii ale lumii, impreuna depașind o treime din totalul global,…

- Elon Musk ia in calcul retragerea platformei de socializare X – Twitter din țarile UE. Motivul Elon Musk ia in considerare retragerea platformei sale de socializare X – cunoscuta anterior sub numele de Twitter – din Uniunea Europeana. Miliardarul din domeniul tehnologiei este nemultumit de Legea UE…

- Guvernatorul instalat de Moscova la Sevastopol, in Crimeea anexata ilegal de Rusia, a avertizat sambata asupra posibilitatii unui nou atac cu rachete ucrainene asupra orasului, la o zi dupa ce Kievul a lovit cartierul general al flotei ruse de la Marea Neagra. A video appeared online that shows the…

- Guvernatorul instalat de Moscova la Sevastopol, in Crimeea anexata ilegal de Rusia, a avertizat sambata asupra posibilitatii unui nou atac cu rachete ucrainene asupra orasului, la o zi dupa ce Kievul a lovit cartierul general al flotei ruse de la Marea Neagra. Pe rețelele sociale au aparut imagini cu…