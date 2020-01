Fondatorul Amazon s-a mentinut pe primul loc in topul de final de an Bloomberg Billionaire Index, cu o avere estimata la 115 miliarde dolari. Jeff Bezos este urmat indeaproape de fondatorul Microsoft, Bill Gates, care are o avere estimata la 113 miliarde dolari.

Bezos, Gates si magnatul francez Bernard Arnault sunt singurii trei din acest top care au averi care depasesc 100 de miliarde de dolari.

Conforma analistilor, era de asteptat ca Bezos sa piarda primul loc in top, dupa un an chinuitor pentru finantele sale. Ca parte a acordului de divorț cu fosta soție Mackenzie Bezos,…