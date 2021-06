Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Medicilor din Tokyo, care este formata din 6.000 de medici de asistența medicala primara, au transmis intr-o scrisoare deschisa adresata primului ministru Yoshihide Suga ca sistemul japonez de sanatate ar putea fi copleșit in cazul in care Jocurile Olimpice de la Tokyo continua conform programului,…

- Sindicatul medicilor japonezi a trimis un mesaj guvernului, in care precizeaza ca este imposibila organizarea in siguranta a Jocurilor Olimpice de la Tokyo in plina criza sanitara, informeaza AFP, potrivit news.ro. „Ne opunem ferm organizarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo intr-un moment in…

- Japonezul Kei Nishikori (45 ATP) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Nu este singurul caz din sportul alb care ia o astfel de poziție, chiar Naomi Osaka aratându-se sceptica cu privire la competiția care ar trebui sa înceapa în…

- Premierul japonez Yoshihide Suga a declarat vineri starea de urgenta la Tokyo si in prefecturile vestice Osaka, Kyoto si Hyogo, cu trei luni inaintea debutului Jocurilor Olimpice de vara prevazute in capitala Japoniei, in efortul de a stopa cresterea numarului de cazurilor de infectare cu Covid-19,…

- Unul dintre liderii partidului de guvernamant din Japonia afirma ca anularea, pentru al doilea an la rand, a Jocurilor Olimpice de la Tokyo „ramane o opțiune”, in cazul in care situația de sanatate continua sa se inrautațeasca, scrie smartradio.ro. „Daca realizam ca este imposibil sa organizam…

- Un hotel cu 300 de camere va fi rezervat sportivilor si membrilor delegatiilor testati pozitiv cu coronavirus, dar care nu prezinta niciun simptom sau prezinta simptome minore, in timpul Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Tokyo, a scris, duminica, agentia de presa japoneza Kyodo, citata de agentia…

- Statul nipon se confrunta cu un nou val de infectari, cu trei luni inaintea Jocurilor Olimpice. Experții in sanatate se tem de apariția de noi mutații, in contextul in care campania de vaccinare pe scara larga inca nu a inceput.

- Jocurile Olimpice de la Tokyo, care vor avea loc in perioada 23 iulie - 8 august 2021, se vor desfașura fara spectatori straini. Olimpiada din Tokyo, care a fost amanata anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus, va avea loc fara spectatori și voluntari din afara Japoniei. Decizia a fost luata…