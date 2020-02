Stiri pe aceeasi tema

- Primul roman care a fost depistat cu coronavirus lucreaza de zece ani pe nava Diamond Princess, care se afla in carantina in apele teritoriale japoneze.Originar din localitatea Bascov, județul Argeș, barbatul in varsta de 41 de ani era angajat pe vasul de croaziera la bucatarie și nu mai venise in Romania…

- Ultimul bilant al persoanelor infectate cu noul coronavirus chinezesc aflate in carantina pe nava de croaziera Diamond Princess este de 130, au anunțat luni dimineața posturile japoneze TBS News și NHK, citand surse din ministerul nipon al sanatații.Aproape 100 de bolnavi au fost deja debarcați și preluați…

- Numarul imbolnavirilor cu coronavirus s-a triplat in ultimele ore, pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, astfel ca 61 de oameni au fost diagnosticați cu virusul mortal.

- Pe vasul „Diamond Princess” aflat in carantina in largul coastelor Japoniei sunt și 17 romani.Dintre aceștia, 15 sunt membri ai echipajului, iar doi sunt pasageri. Ei se afla blocați pe nava alaturi de alte aproximativ 3.700 de persoane, dupa ce autoritațile din Japonia au decis sa instituie carantina…

- 17 romani sunt la bordul vasului de croaziera „Diamond Princess” aflat in carantina de luni in largul coastelor Japoniei, dupa ce un pasager debarcat la sfarsitul lui ianuarie in Hong Kong a fost depistat cu coronavirus. Potrivit ultimelor informatii, 20 dintre pasagerii care s-au aflat in contact cu…

- O nava de croaziera este in carantina pe mare, cu mii de oameni la bord, dupa ce o parte din pasageri au fost confirmați ca au coronavirus, potrivit CNN . Autoritațile japoneze sunt in alerta pentru a ține sub control un posibil focar de coronavirus Wuhan, dupa ce s-a dezvaluit ca un pasager infectat…

- Autoritatile nipone verificau marti starea de sanatate a 3.711 persoane aflate in carantina la bordul unei nave de croaziera langa Tokyo, dupa ce un caz de coronavirus a fost confirmat la un pasager care debarcase la Hong Kong, informeaza AFP. Televiziunea japoneza a prezentat imagini cu mai multi "ofiteri…

- Alerta maxima in Japonia. Din cauza coronavirusului, nava de croaziera ”Diamond Princess” cu 3.711 de persoane la bord, a intrat in carantina, langa Tokyo.Aceasta masura extrema a fost luata de catre autoritațile nipone, dupa ce un pasager care a debarcat dupa aceasta nava in Hong Kong a fost depistat…