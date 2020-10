Stiri pe aceeasi tema

- Pentru remedierea unei avarii aparute astazi pe strada V. Alecsandri nr. 31, RAJA SA va fi nevoita sa scada presiunea apei potabile astazi, joi, 8 octombrie, in intervalul orar 09.00-12.00. Vor fi afectați de scaderea presiunii apei potabile locuitorii din strazile: V. Alecsandri, Serelor, Redului și…

- Urmare a apariției cazurilor de coronavirus in randul profesorilor (și chiar a elevilor), prin ultima hotarare (36/1/10/2020) a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sunt suspendate cursurile in școli și se invața online, dupa cum urmeaza: – Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau: clasa a XI-a…

- SALVAȚI APA BACAUANILOR!!! In ultimii 10 ani, politicienii și partidele politice care au fost la conducere au ascuns adevarata problema a C.R.A.B.-ului: conductele foarte vechi care trebuiau inlocuite de mult! Primarii Stavarache și Necula sunt principalii vinovați deoarece au ascuns aceasta problema,…

- Reuniunile culturale dedicate scriitorului, omului politic, marelui unionist Vasile Alecsandri (14 iun. 1818, Bacau – 22 aug. 1890, Mircesti, jud. Iasi) au avut loc in conditiile speciale impuse de criza sanitara, care a redus anvergura cunoscuta de editiile anterioare, nu si factorul continuitate.…

- 28 iulie 2020, dupa ora 10. Abia m-am trezit, cand deodata… tarrr! Telefonul. Raspund imediat. La aparat, doamna Cornelia Gavrilan, actualmente inginera pensionara, fosta eleva a mea (Andronic), la Liceul „Vasile Alecsandri” – promoția 1969 –, care ma anunța: „Domnule profesor, buna dimineața! Ca intotdeauna…

- La data de 15 august a.c., in jurul orei 01.00, politistii din Moinesti, au depistat in flagrant, un barbat de 31 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe strada Vasile Alecsandri, din Moinesti, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Rezultatul testarii celui in cauza cu aparatul…

- Dupa finalizarea primei sesiuni de admitere iulie 2020, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-au inscris aproximativ 3000 de candidati romani si romani de pretutindeni la studii universitare de licenta si master. „Conducerea Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau multumeste tuturor colegilor…

- A inceput admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau. Facultatea de Științe a Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau coordoneaza programe de studii universitare acreditate (4 de licența și 4 de masterat) din domenii – BIOLOGIE, MATEMATICA ȘI INFORMATICA – regasite in aria specializarilor…