- Ministrul lituanian al apararii, Arvydas Anusauskas, a anunțat, vineri, ca unitațile de artilerie autopropulsate germane Panzerhaubitze 2000 reparate in țara sa se intorc deja in Ucraina. "PzH2000, reparate in Lituania, se intorc pe campul de lupta din Ucraina. Mult succes!" - a scris Anusauskas…

Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca recentele atacuri ale Rusiei asupra civililor si infrastructurii civile din Ucraina "dezvaluie malitiozitatea razboiului ales de Putin", relateaza CNN, potrivit News.ro.

Presedintele chinez Xi Jinping a ajuns sambata in centrul atentiei pe Twitter dupa relatari nefondate ca el s-ar afla in arest la domiciliu in timp ce in China ar fi in desfasurare o lovitura de stat militara, relateaza publicatia Newsweek.

Aproape 70% din privatizari au fost un esec, sustine fostul premier Nicolae Vacaroiu si fost presedinte al Curții de Conturi in perioada 2008 - 2017, potrivit Agerpres.

Contul de Twitter al NASA dedicat exoplanetelor a dezvaluit un material audio in care ascultatorii pot auzi cum suna pentru urechea umana o gaura neagra aflata la 200 de milioane de ani lumina distanța.

Elon Musk a declarat ca nu va cumpara Manchester United, dupa ce anterior a scris pe Twitter ca vrea sa preia clubul din Premier League, scrie Sky News.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit vineri cu Papa Francisc, informeaza liderul de la Kiev, pe pagina sa de Twitter, noteaza Mediafax.

Președintele SUA, Joe Biden, a vorbit miercuri despre tumorile cutanate non-melanom pe care le-a extirpat anterior, atunci cand a vorbit despre "boala sa de cancer"., a declarat adjunctul secretarului de presa al Casei Albe, Andrew Bates, pe pagina sa de Twitter.