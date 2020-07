Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care împlineste duminica vârsta de 74 de ani, a respins duminica suspiciunile privind forma sa fizica sau eventuale probleme de sanatate, dupa aparitia unor imagini în care el este vazut coborând de pe o scena cu pasi ezitanti.Liderul de…

- Piața muncii din Statele Unite s-a imbunatațit in mod neașteptat in mai, crescand speranțele celor care cred ca distrugerile economice provocate de pandemie vor fi mai puțin daunatoare decat anticipasera multi experti. Rata șomajului a scazut la 13,3%, fața de 14,7% in aprilie, in timp ce numeroase…

- Presedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv ce vizeaza limitarea protectiei retelelor sociale si limitarea libertatii de care beneficiaza acestea in gestionarea continutului publicat, dupa ce Twiter a decis zilele trecute sa marcheze postarile lui Trump drept inselatoare.…

- Presedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv ce vizeaza limitarea protectiei retelelor sociale si limitarea libertatii de care beneficiaza acestea in gestionarea continutului publicat, informeaza AFP si dpa preluat de agerpres. "Suntem aici pentru a apara libertatea de exprimare…

- Presedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv ce vizeaza limitarea protectiei retelelor sociale si limitarea libertatii de care beneficiaza acestea in gestionarea continutului publicat, informeaza AFP si dpa. "Suntem aici pentru a apara libertatea de exprimare in fata unuia din cele…

- „Este un moment foarte special”, a spus Trump admirand steagul Fortei Spatiale. „Am lucrat este atat de important..Ar fi trebuit sa incepem asta cu mult timp in urma, dar acum ne-am pregatit”, a declatat presedintele SUA . Trump a mai spus ca armata construiește „echipamente militare incredibile”, pe…

- Criza provocata de noul coronavirus este ”mai grava” decat atacul aerian surpriza al Japoniei asupra bazei militare navale a SUA din portul Pearl Harbor din Hawaii, in 1941, a declarat presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, preluata de Agerpres. „Este mai rau decat la Pearl Harbor”, a declarat…

- Președintele american compara pandemia de coronavirus cu doua dintre cele mai grave atacuri la adresa SUA: 11 septembrie 2001 și atacul de la Pearl Harbour, din 1941. Criza provocata de noul coronavirus este „mai grava” decat atacul aerian surpriza al Japoniei asupra bazei militare navale a SUA din…