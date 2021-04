Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Navalniia, sotia lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, si-a vizitat marti pentru prima oara sotul in inchisoare, unde acesta ispaseste o pedeapsa de doi ani si jumatate, si a avertizat ca este ''foarte slab'', transmite EFE. ''Nu am vazut…

- Disidentul rus Alexei Navalnîi a fost transferat la unitatea medicala a coloniei penale în care este încarcerat pentru a fi ținut sub observație datorita unei febre ridicate, a anunțat marți cotidianul pro-Kremlin Izvestia citat de Reuters și Moscow Times.Ziarul a publicat…

- Condamnat la doi ani și opt de inchisoare, desidentul rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a anunțat miercuri, 31 martie, ca intra in greva foamei, pentru atrage atenția asupra tratamentelor la care este supus in penitenciarul cu regim dur in care a fost mutat, relateaza Mediafax. Liderul opoziției ruse…

- Opozantul rus Alexei Navalnii se afla e afla in colonia penitenciara nr. 2 de la periferia orasului Pokrov, in regiunea Vladimir, unde trebuie sa ispaseasca doi ani si jumatate de inchisoare. Navalnii a denuntat luni ca este incarcerat intr-un „lagar de concentrare” intr-un mesaj pe contul sau de pe…

- Politia rusa a retinut-o pe Iulia Navalniia, sotia opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, in cursul unui protest neautorizat desfasurat duminica la Moscova, au anuntat aliatii opozantului pe retelele sociale, transmite Reuters. Foto: (c) ANATOLY MALTSEV / EPA …

- Peste o mie de persoane au fost arestate de fortele de ordine sambata in Rusia in cursul manifestatiilor in favoarea opozantului Aleksei Navalnai, potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in monitorizarea manifestatiilor in aceasta tara, relateaza AFP, Reuters si dpa. In multimea estimata la 10.000 de…

- Politia rusa a retinut-o sambata pe Iulia Navalniia - sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in detentie - la un protest care are loc la Moscova, dupa cum a anuntat chiar ea pe contul ei de Instagram, dintr-o duba a politiei, transmite Reuters. "Scuzati calitatea proasta…

