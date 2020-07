ITM Vaslui a depistat zece angajatori care foloseau munca la negru VERIFICARI… In luna iunie, inspectorii de munca vasluieni si-au intensificat controalele pentru depistarea muncii la negru. Astfel, in luna iunie, la nivelul judetului Vaslui au fost efectuate un numar de 122 de controale la 122 de angajatori. Din cele 122 de controale efectuate, 116 de controale au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate in [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

