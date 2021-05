Angajatorul muncitorilor uciși in apartamentul din Onești, Chimcomplex, a fost gasit vinovat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca, a declarat avocatul Adrian Cuculis pentru Puterea.ro. Mai precis, in raportul ITM se arata ca muncitorii au suferi „un accident de munca mortal”. Mai mult, ITM a amendat Chimcomplex și a obligat angajatorul sa refaca procedurile de securitate in munca. Conform sursei citate, dispoziția data de catre angajator celor doi muncitor de a se deplasa in apartament a fost verbala. „Chimcomplex pasibil de raspundere penala pentru nerespectarea legislatiei referitoare…