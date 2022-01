Iti place sa porti o haina de blana? Ce spune asta despre tine? Articolele din blana naturala nu sunt doar extrem de elegante, ci poarta cu ele si o simbolistica puternica si transmit mesaje clare despre persoana care alege sa le poarte. Atunci cand porti o haina de blana naturala, emani fara indoiala putere si incredere in propria persoana, insa iti accentuezi fara ezitare feminitatea care transpare prin toti porii. Porti haina de blana? Ce spune asta despre tine? Fiecare alegere spune ceva despre noi si ne reprezinta. Hainele mai mult ca orice. Atunci cand alegi sa imbraci o astfel de haina, oferi detalii pretioase despre personalitatea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

