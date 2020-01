Stiri pe aceeasi tema

- Sute de migranti din America Centrala au fost întâmpinati luni cu gaze lacrimogene de fortele de securitate în timp ce încercau sa patrunda în Mexic pe la frontiera sa sudica cu Guatemala, relateaza AFP, citata de Agerpres. Migrantii, ajunsi devreme în cursul…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, oficial, faptul ca PSD va depune moțiune de cenzura, dupa ce Guvernul iși va angaja raspunderea pe legea privind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Citește și: SURSE - Lovitura fatala pentru Tariceanu? Intrebat…

- Klaus Iohannis a trimis, joi, Parlamentului, la reexaminare, legea prin care aceeași persoana poate inființa un numar nelimitat de societați cu asociat unic, inițiata de USR. Președintele considera ca unele dispoziții pot genera riscuri in privința transparenței, concurenței loiale și luptei cu evaziunea…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, in fața unei audiențe selecte, la ședința solemna cu ocazia implinirii a 30 de ani de la Revoluția din 1989, ca este grav ca Romania a avut „un informator al Securitații in funcția de Președinte timp de…

- Cel putin doi spargatori au reusit sa intre luni dimineata in zori in Muzeul "Boltei Verzi", in care se afla aproximativ 4.000 de piese, de unde au furat trei paruri de diamante si rubine, a anuntat politia. "Suntem socati de brutalitatea acestui furt", a declarat directoarea muzeului, Marion Ackermann,…

- Consiliul regional din Veneto, care se afla in zona Grand Canal din Venetia, a fost inundat pentru prima data in istoria sa, joi noaptea, imediat dupa ce a respins masuri de combatere a schimbarii climatice. Membrii consiliului din Palatul Ferro Fini dezbateau bugetul regional pe anul 2020…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a lansat, de la sediul partidului, un nou atac la Klaus Iohannis, pe care nu il considera bun ca președinte și care are probleme penale.Citește și: Viorica Dancila il perforeaza pe Klaus Iohannis! Lovitura de grație pe care i-a dat-o azi "Am aici langa…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, noul presedinte ales argentinian Alberto Fernandez si seful statului cubanez Miguel Diaz-Canel au condamnat duminica "lovitura de stat" din Bolivia, dupa demisia presedintelui Evo Morales, determinat sa renunte la functie de trei saptamani de proteste impotriva…