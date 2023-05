Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de cinci utilizatori ai platformei TikTok, creatori de conținut postat pe aceasta platforma de scurte inregistrari video, au intentat, joi, o acțiune la Tribunalul Districtual din Montana, pentru a bloca noua interdicție a statului asupra platformei deținute de chinezi, informeaza Rador.Guvernatorul…

- OpenAI a lansat joi o aplicatie mobila pentru ChatGPT, interfata sa de inteligenta artificiala generativa (AI) care se confrunta deja cu o crestere fenomenala pe internet si ale carei capabilitati impresionante fascineaza si intriga, transmite AFP, citat de Agerpres.Pentru inceput, noua aplicatie…

- Curtea Suprema din SUA a acordat companiilor de social media o victorie semnificativa, protejand platformele din mediul online in fața a doua acțiuni in instanța ce ar fi putut avea implicații majore in privința reglementarilor internetului, informeaza Rador.Potrivit celor doua decizii in cazuri…

- Noua persoane au murit și alte mii au fost evacuate din casele lor, in timp ce ploile torentiale au lovit regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei, declanșand inundații și alunecari de teren, au declarat oficialii miercuri, relateaza Reuters. Nine people died and thousands evacuated from their homes…

- Potrivit Reuters, guvernatorul statului Montana, Greg Gianforte, a semnat miercuri o lege prin care interzice funcționarea in stat a aplicației chinezești TikTok, devenind astfel primul stat american care interzice populara aplicație pentru clipuri video. Legislația interzice magazinelor de aplicații…

