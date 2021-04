Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul italian al Sanatatii a prelungit luni pana pe 30 aprilie obligativitatea unui test de COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii in Italia, plus o carantina de cinci zile pentru oricine soseste in aceasta tara venind dinspre orice alta tara din UE, iar la finalul acestei…

- Ministerul de Externe a actualizat alertele de calatorie. Astfel, in continuare, unele state includ Republica Moldova pe lista țarilor cu risc epidemiologic sporit, fiind obligatorie carantina sau un test negativ la COVID-19. Este menținuta interdicția de intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele…

- Mallurile, restaurantele, scolile, gradinitele, gimnaziile si toate locurile culturale din Sofia si din regiunea capitalei bulgare urmeaza sa fie inchise, ”cu o siguranta de 99%”, anunta seful Inspectoratului regional de sanatate Dancio Pencev, relateaza site-ul Novonite. Aceste masuri urmeaza…

- Consiliul Legislativ apreciaza, in avizul negativ dat proiectului de lege care obliga judecatorii CCR sa rezolve in cel mult 45 de zile sesizarile de neconstituționale, ca introducerea in lege a unei asemenea prevederi ar putea sa conduca la „o prezumție legala de constituționalitate” și ar putea…

- Slovacia introduce de luni, 15 februarie, carantina obligatorie de 14 zile pentru calatorii care vor veni in tara, transmite agerpres . Decizia a fost luata in principal din cauza variantei sud-africane a coronavirusului, considerata mult mai contagioasa, care a fost depistata inclusiv in tara vecina…

- Calatorii care sosesc in Bulgaria cu avionul, pe uscat sau pe mare este necesar sa prezinte un test PCR covid-19 - incepand de la 29 ianuarie si pana la sfarsitul lui aprilie -, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, in contextul in care aceasta fosta tara comunista din Balcani incearca sa opreasca…

- China a izolat luni alte trei milioane de locuitori in nord-estul tarii, dupa ce un reprezentant comercial a intrat in contact cu persoane in varsta, relateaza AFP. Ministerul chinez al Sanatatii a anuntat luni 109 de cazuri de COVID-19, dintre care aproape o treime in provincia Jilin, la frontiera…