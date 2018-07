Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini, ministrul de Interne din Italia, cere castrare chimica pentru un roman care a violat o barmanița mai multe ore. Barbatul in varsta de 34 de ani, cu antecedente penale, a fost arestat, joi la Milano. Salvini a distribuit pe contul sau de Twitter știrea referitoare la romanul care era…

- Germania, Italia si Austria intentioneaza sa coopereze mai strans pentru a face "ordine" in situatia actuala a migratiei din Uniunea Europeana, au afirmat, joi, la Innsbruck, ministrii de interne ai celor trei tari, relateaza dpa, informeaza Agerpres."In mod clar, scopul este de a face Europa…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat in timpul unei vizite in Libia ca a propus infiintarea unor centre de primire a migrantilor la granita de sud a tarii pentru a putea micsora valul de imigranti care se indreapta spre Italia, scrie Reuters.

- "In anul ce urmeaza se va decide daca Europa unita va continua sau nu sa existe", a afirmat Salvini, care conduce si partidul de extrema-dreapta Liga, in interviul care va aparea in editia de sambata a revistei, potrivit Agerpres. In mod concret, negocierile asupra bugetului european si…

- Comisia Europeana a avertizat, marti, ca va lua masuri impotriva Italiei daca nu respecta drepturile omului, dupa ce ministrul de Interne, Matteo Salvini, a anuntat recensamant in comunitatile de romi, informeaza cotidianul La Stampa.

- Italia revine dupa blocarea navelor de migranți si spune transant: Nu mai suntem deșeurile europene! Condusa de ministrul de Interne și de liderul partidului Lega, Matteo Salvini, Italia, lupta pe viata si pe moarte cu imigrația ilegala aratand ca nu mai este dispusa sa asculte poruncile de la Bruxelles.

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…

- "Italia nu poate fi transformata intr-o tabara de refugiati. Vom lucra pentru a-i sensibiliza pe vecinii nostri" la nivel European, a declarat noul ministru de Interne si liderul Ligii, Matteo Salvini, intervievat la "Non stop news", pe Rtl 102.5. "Sper sa fiu la inaltime, as vrea sa dau putina siguranta…