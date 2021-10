Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din orasul Sassari, situat pe insula italiana Sardinia, a decis luni sa suspende audierea privind extradarea liderului separatist catalan Carles Puigdemont catre Spania, pentru a astepta intai o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) privind imunitatea sa in calitate de…

- Europarlamentarul separatist si fost lider al guvernului regional catalan Carles Puigdemont, 58 de ani, aflat in exil in Belgia din 2017 dupa tentativa de secesiune a Cataloniei din acelasi an, a fost arestat joi, 23 septembrie, in Italia, a anuntat avocatul sau, a informat agenția France Presse, preluata…

