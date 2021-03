Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 80 de ani, din Basca Rozilei (Nehoiu), a fost gasita decedata in propria locuința dupa un incendiu cauzat de soba din incapere. Purtatorul de cuvant al ISU Buzau, lt. Vasile Prahoveanu spune ca decesul a fost confirmat la scurt timp dupa patrunderea in locuința: „La fața locului s-a deplasat…

- O alerta de radiatii gama a fost declansata, marti, in incinta unei societati de reciclare situata la iesirea din Buzau spre Pogoanele, politistii luand decizia de a restrictiona traficul pe acel sector de drum, transmite news.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Aproximativ 100 de persoane au fost evacuate, marti seara, dintr-un bloc turn din municipiul Buzau, dupa ce oamenii au inceput sa simta un miros puternic de gaze, atat in locuinte, cat si pe casa scarii. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, sublocotenent Vasile Prahoveanu, oamenii…

- Interventia pentru stingerea incendiului care a cuprins un depozit de materiale reciclabile (electrocasnice) din Buzau continua, miercuri, dupa circa 24 de ore de la izbucnirea focului, zeci de pompieri din mai multe judete actionand in acest interval de timp la fata locului. Reprezentantul Inspectoratului…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca anunta trecerea la cele vesnice a generalului in rezerva Dan Ghica Radu. "Am aflat cu tristete vestea trecerii la cele vesnice a generalului in rezerva Dan Ghica Radu. Fie ca Bunul Dumnezeu sa dea putere familiei greu incercate Generalul Dan Ghica Radu…

- Zeci de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, in județul Buzau, dar și doua noi decese au fost raportate de autoritațile sanitare. Este vorba despre un barbat de 80 de ani și o femeie de 79 de ani. Ambii pacienți decedați aveau comorbiditați. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24…

- Ilfov a facut rocada cu Constanța și a devenit județul cu cea mai mare rata de infectare din tara, 7,26 persoane la mia de locuitori, in creștere cu 0,44 fata de ziua de sambata, 5 decembrie. In București sunt cele mai multe cazuri noi, 1.588, iar incidența imbolnavirilor este de 5,8, in creștere fata…

- Conform Autoritatii Electorale Permanente, numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 octombrie este de 18.981.242, cu 2.012 mai putini fata de ultima informare, realizata la sfarsitul lunii septembrie. In strainatate, un numar total de 39.238 de romani din…