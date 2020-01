Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – CNAIR a lansat harți interactive cu drumurile inchise, cu restricții și cele cu risc de inzapezire din Romania! Inainte de a pleca la drum puteți consulta harțile interactive care va „spun” situația șoselelor din Romania. Harțile interactive care prezinta situația drumurilor și autostrazilor,…

- Pe 18 decembrie 2019, presa din Romania și comunitatea științifica au primit imagini care aratau cum echipa de arheologi a profesorului Marin Carciumaru a scos la iveala ”o statuie paleolitica, veche de 17.000 de ani”. Ei au ascuns insa ceea ce aveau sa recunoasca abia pe 1 ianuarie 2020, dupa ce au…

- Cea mai veche statueta de tip Venus descoperita in Romania a fost expusa recent la Muzeul Evoluției Omului și Tehnologie in Paleolitic din Targoviște. Sculptura a fost descoperita pe 21 iunie 2019, intr-o așezare paleolitica denumita „Piatra-Neamț 1”.

- Colectivul de cercetare al Muzeului Evolutiei Omului si Tehnologie in Paleolitic, din cadrul Complexului National Muzeal "Curtea Domneasca" din Targoviste a anuntat marti 11 decembrie 2019 comunitatea stiintifica si opinia publica din Romania ca a descoperit, prin sapaturi arheologice, intr-o noua asezare…

- Ratele scazute ale dobanzilor din zona euro vor restrange marjele bancare, stabilitatea financiara a blocului european fiind supusa astfel riscului, chiar daca perspectivele sale economice se vor stabiliza, a declarat, luni, vicepreședintele Bancii Centrale Europene, Luis de Guindos, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Veche cunostinta a lumii mondene din Capitala, „Edy de Romania”, pe numele sau real Eduard Ursescu, are probleme cu bunele maniere. Recent, celebrul milionar a fost protagonistul unui gest scandalos.

- Fostul candidat al PMP la alegerile prezidentiale Theodor Paleologu a declarat ca in al doilea tur a votat "impotriva", spre deosebire de primul tur, cand a votat "pentru schimbare"."Ziua votului este o zi de sarbatoare pentru democratie. Nu e deloc cazul astazi, este o zi trista, este o zi…

- „Știu ca oamenii sunt nemulțumiți, dar eu ca primar și intreaga instituție pe care o conduc am facut toate demersurile pentru a atrage investitori. Am contactat peste 120 de firme, am oferit cadru legal și in noul PUG avem prevazuta o zona industriala, cu terenuri la prețuri foarte mici și…