Israelul, țara milionarilor tehnologiei Aproximativ 10.000 de angajați in tehnologie de varf au devenit milionari in dolari in ultimul an: Israelul iși merita denumirea de “Startup Nation”. Sectorul tehnologic israelian angajeaza zeci de mii de specialiști de prima mana, iar acțiunile companiilor lor au beneficiat de o creștere meteorica, adesea exponențiala. Cererea pentru produsele acestor companii a crescut in […] The post Israelul, țara milionarilor tehnologiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

