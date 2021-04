Israelul revine, de duminică, la clasele cu efectiv complet de elevi Cancelaria prim-ministrului Benjamin Netanyahu a anuntat marti ca guvernul a decis redeschiderea pe scara larga a scolilor, relateaza DPA și Agerpres.

Guvernul israelian a decis sa faca trecerea de la lectiile predate unor grupuri restrânse de copii la cele obisnuite, desfasurate în clase cu efectiv complet de elevi, la aproape patru luni de la debutul campaniei de vaccinare care este considerata a fi una dintre cele mai reusite din întreaga lume.

Un sistem de monitorizare pentru detectarea rapida a infectarilor va fi introdus concomitent cu reluarea cursurilor, conform… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare a fost un succes in Israel, unde jumatate din populație a fost imunizata cu ambele doze de vaccin, iar acum tara se indreapta spre finalul pandemiei si se deschide aproape in totalitate. Citește și: Demers inedit in pandamie: Familia unei femei care a murit merge in instanța…

- Campania de vaccinare anti-Covid a fost un succes in Israel, unde jumatate din populație a fost imunizata cu ambele doze de vaccin, iar acum tara se indreapta spre finalul pandemiei si se deschide aproape in totalitate, relateaza Mediafax. In Israel s-a derulat cea mai rapida campanie de vaccinare anti-Covid.…

- Campania de vaccinare anti-Covid a fost un succes în Israel, unde jumatate din populație a fost imunizata cu ambele doze de vaccin, iar acum tara se îndreapta spre finalul pandemiei si se deschide aproape în totalitate, relateaza Mediafax.În Israel s-a derulat cea mai…

- Israelul isi va relaxa masurile de restrictii sociale in cadrul iesirii din cea de-a treia perioada de carantina de la inceputul pandemiei de COVID-19 pe fondul intensei campanii de vaccinare, a anuntat luni biroul premierului, citat de France Presse, potrivit Agerpres. Dupa ce a anuntat o…

- Guvernul urmeaza sa aprobe modificarea OUG 3/2021, astfel incat plata efectiva catre medicul de familie sa se realizeze numai pentru persoanele programate la vaccinare anti-COVID si monitorizate in intervalul de referinta.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a amanat, din cauza restrictiilor de calatorie impuse pentru contracararea pandemiei de coronavirus, vizita in Emiratele Arabe Unite si in Bahrain, prevazuta pentru saptamana viitoare, a anuntat joi biroul sau de presa, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Ministrul Educației, Sorin Mihai Cimpeanu, a decis ca numarul de elevi in clasele de inceput de ciclu in invatamantul liceal de zi, se va reduce de la 28 la 24 de elevi in clasa pentru filiera tehnologica și invațamantul profesional, și de la 28 la 26 de elevi in clasa pentru filiera teoretica, anunța…

- Israelul ar fi țara cu cea mai mare rata de vaccinare impotriva COVID-19 din lume. Pentru a reuși acest lucru, statul evreu ar fi incheiat un acord cu compania farmaceutica Pfizer. Acordul care ar putea permite Israelului sa devina prima țara care iși vaccineaza toata populația, in schimbul accesului…