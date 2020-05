Israel: Noul guvern de uniune naţională a depus jurământul Parlamentul israelian a aprobat duminica guvernul de uniune nationala condus de premierul Benjamin Netanyahu si de Benny Gantz, punand capat celei mai lungi crize politice din istoria Israelului, informeaza agentiile internationale de presa si media israeliana.



Cei doi politicieni, care s-au confruntat in decursul a trei campanii in mai putin de un an, au ajuns in final la un acord de impartire a puterii, destinat sa scoata tara din impas si sa gestioneze criza legata de noul coronavirus, acord potrivit caruia Gantz urmeaza sa preia locul lui Netanyahu ca premier peste 18 luni.

