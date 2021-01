Israel ⎢ Hoții de antichități și captura impresionantă In regiunea Tel-Aviv, Autoritatea pentru antichitați impreuna cu poliția și administrația fiscala israeliana au reușit o captura impresionanta, dupa o lunga perioada de anchete. Aceștia au descoperit mii de obiecte de colecție datand inca din epoca antichitații. Trei suspecți au fost arestați. Operațiunea se aseamana izbitor cu un film de... The post Israel ⎢ Hoții de antichitați și captura impresionanta appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

- Dupa mai multe luni de ancheta, o actiune sincronizata condusa de Politie si Autoritatea pentru antichitati si de administratie fiscala israeliana, au fost recuperate fragmente de stauete, kylix grecesc (vas pentru vin), obiecte romane din teracota, ceramica pictata, capete ornamentate, pietre pretioase…

