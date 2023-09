Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Utah, care a condus un popular canal de YouTube cu sfaturi pentru parinți, a fost arestata sub suspiciunea de abuz asupra copiilor, dupa ce fiul ei subnutrit a scapat de acasa, au anunțat autoritațile.

- Patru copii au ajuns in stare grava, la spital, dupa ce mama lor i-a spalat cu insecticid! Cazul dramatic s-a petrecut in Țandarei, județul Ialomița, acolo unde o femeie a folosit substanța pentru combaterea raiei, pentru a-și scapa micuții de paduchi.

- Scene halucinante au fost filmate pe litoralul romanesc, mai exact in stațiunea Eforie! O femeie a pus la punct un salvamar, dupa ce acesta i-a scos copiii din mare. Micuții au intrat in apa nesupravegheați, deși steagul roșu era arborat.

- Vica Blochina și Mara Banica au comentat pe larg, in mediul online, scandalul dintre Oana Roman și Selly, vedeta l-a acuzat pe vlogger ca nu este indreptațit sa țina discursuri publice despre educație, ca nu a citit prea multe carți pana la varsta de 47 de ani. „Ma scoate din minți efectiv, pentru ca…

- O femeie, aflata la etajul 1 al unui hotel din Botosani, si-a aruncat copiii, cu varstele de 2, respectiv 3 ani, de la balcon. Aceasta ameninta ca se va sinucide. ”IPJ Botosani a fost sesizat, pe 20 august, cu privire la faptul ca o femeie, aflata la etajul 1 al unui hotel, si-a aruncat copii de la…

- Spynews.ro a obținut prima reacție a Alinei Eriko dupa apelul pe care l-a facut de mama sa. Pantera Neagra, așa cum era numita bruneta, a disparut de ani buni din lumina reflectoarelor și a plecat in Anglia, acolo unde viața ei a luat o intorsatura neașteptata.

- "O bucurie pentru toata țara! Cei patru copii pierduți in urma cu 40 de zile in jungla columbiana au fost gasiți in viața", a scris președintele Columbiei, Gustavo Petro, pe contul sau de Twitter. Micuții au fost salvați cu ajutorul unui elicopter.Cei patru frați, in varsta de 13 ani, 9 ani și aproape…