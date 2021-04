”Școala lui Cițu la Grinnell College, SUA, platita de Isarescu” titram ”lovitura” din 29 martie. Atunci cand dezvaluiam ca una dintre cele mai legendate rivalitați din viața publica a Romaniei ultimilor ani, cea dintre Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu și actualul premier liberal Florin Cițu a fost recent documentata a fi doar un […] The post Isarescu ii lasa locul lui Cițu in septembrie! first appeared on Ziarul National .