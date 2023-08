Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declaat miercuri ca toata lumea trebuie sa plateasca impozite și a subliniat ca privilegiile sunt date cu un scop pentru un anumit termen care, odata depașit, transforma facilitațile "in renta viagera", "ceea ce nu merge".

- Sorin Grindeanu se afla, marti, la sediul PNL pentru o discutie cu secretarul general al liberalilor Lucian Bode, in contextul in care Coalitia nu a ajuns inca la un consens privind masurile fiscale. Exista o opozitia in randul PNL privind acest set de masuri , la fel si din partea guvernatorurile BNR…

- Masurile fiscale din draftul aparut in spațiul public care vizeaza mediul de afaceri nu au fost agreate in coaliție, a anunțat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. „Intotdeauna, un Guvern responsabil trebuie sa țina cont de mediul de afaceri. De data asta, mediul de afaceri invoca anumite aspecte…

- Eugen Radulescu, director in Banca Naționala a Romaniei, considera ca scutirile de la impozit dau impresia ca ajuta, cand in realitate nu ajuta. De asemenea, oficialul BNR a subliniat ca i se pare „nesanatos” si faptul ca pentru anumite industrii exista eliminarea cotei de de sanatate, astfel ca oamenii…

- Guvernul pregatește acum pe sub masa un proiect prin care vrea ca angajații din IT, agricultura și construcții sa plateasca impozite pe venit la fel ca toata lumea. Aceasta pare a fi ultima gaselnița pentru a se aduce bani la buget, intr-un momoent in care deficitul a ajuns deja la 3,2 la suta. Daca…

- Printre propunerile Marcel Boloș le va prezenta in coaliția de guvernare, pentru a face rost de bani la buget, se numara și eliminarea unor facilitați fiscale cat mai curand posibil.Boloș considera ca este posibil ca toate cheltuielile prevazute de Guvern sa fie acoperite din revizuirea sistemului…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere, la Palatul Victoria, cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Cei doi au discutat despre inflație și situația economica a Romaniei, potrivit Digi24.