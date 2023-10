Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua saptamani, Irinel Columbeanu a ajuns la un azil de batrani din Ghermanești, iar acolo este ingrijit cu mare atenție de personalul medical. Fostul milionar are o pensie de 2000 de lei. Iata cat costa pe luna caminul de batrani unde s-a mutat fostul soț al Monicai Gabor!

- Ajuns la sapa de lemn, Irinel Columbeanu, fostul milionar de la Izvorani, nu-și mai permite acum nici macar sa-și plateasca azilul unde s-a retras. Spera, totuși, la mila prietenilor și la ajutorul lui Gigi Becali, cel care i-a mai ajutat și pe alții. Sarac lipit și cu probleme de sanatate la varsta…

- Europarlamentarul PPE, Eugen Tomac, face un apel fierbinte catre autoritațile romane sa nu mai ignore agricultura romaneasca și sa ia masuri de urgența. El susține ca fermierii au nevoie de mai multe subvenții și de un Plan național care sa asigure predictibilitate și rentabilizare producției interne.In…

- La data de 8 octombrie 2023, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, in colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dambovița, au efectuat cu succes un mandat de percheziție domiciliara in județul Dambovița. Operațiunea a fost desfașurata in…

- Fostul soț al Monicai Gabor, tatal Irinucai, parca este blestemat, are parte numai de ghinoane. Au aparut noi probleme legale pentru Irinel Columbeanu. Fostul milionar va ajunge, din nou, in instanța. Irinel Columbeanu, dat in judecata. Cui datoreaza bani Irinel Columbeanu are noi probleme cu legea.…

- Decizia a fost anunțata de premierul polonez Mateusz Morawiecki, marți, 12 septembrie, transmite Agerpres.„Nu vom permite ca cerealele din Ucraina sa ne inunde. Indiferent de decizia functionarilor de la Bruxelles, nu ne vom deschide granitele”, a declarat Morawiecki, aflat in centrul unei campanii…

- Romania este, fara dubiu, Gradina Maicii Domnului. Pamant roditor in oameni care au schimbat istoria lumii, piatra de temelie a creștinismului și zid de netrecut al hoardelor barbare care voiau sa cucereasca Europa, țara noastra este izvor nesecat de frumos. Romania nu este doar țara din care oamenii…

- Marcel Boloș (PNL), ministrul de Finanțe, a declarat luni, la un post Tv , ca Romania risca sa ramana fara fonduri europene. Situația fiscal-bugetare trebuie echilibraua, sunt necesare masuri, mai ales ca deficitul bugetar este de 2,44% din PIB, respectiv 40 de miliarde de lei. Boloș a raspuns,…