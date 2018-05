Stiri pe aceeasi tema

- Irina Tanase, partenera de viata a liderului PSD Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei Gabriela Firea si ministrii Carmen Dan si Lia Olguta Vasilescu au dat in judecata reprezentantii publicatiei online Timesnewroman, obiectul cauzei fiind actiune in raspundere delictuala. Acestea…

- In cadrul celei de-a XXI-a sesiuni ordinare, cu caracter jubiliar, a Adunarii Generale a Asociației Comunelor din Romania (AcoR), desfașurata la București in aceste zile (18-21 februarie), comuna Șiria a primit Titlul de Merit „Nicolae Sabau” și Diploma de Excelența pentru anul 2017, in semn de recunoștința…