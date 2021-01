Irina Loghin primește pensie specială! Solista încasează lunar o sumă considerabilă de la stat Fața de alți artiști care traiesc doar de pe urma muncii lor, solistei, care va implini luna viitoare 82 de ani, i-a fost aprobata solicitatarea de a primi o pensie de pe urma mandalului de parlamentar pe care l-a avut in perioada 2004-2008. O pensie tocmai buna acum, in aceasta perioada cat lumea artistica este in impas din cauza restricționarii activitații concertistice, mai precis o suma lunara cuprinsa intre 6000 și 7000 lei. Interpreta de muzica populara a aparut pe listele de la Senat intre anii 2004-2008. Astfel, vedeta intra in categoria politicienilor care au acest drept. Cantareața face… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat, 56 de ani, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, se vaccineaza anti-covid luni, 11 ianuarie, impreuna cu personalul din cadrul DSU, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne, intr-un comunicat.Operațiunea de vaccinare este programata sa inceapa la ora 12.00,…

- Ofițer de stat major și fost profesor la Academia Militara, un cititor al Libertații a aflat ca soția sa bolnava de COVID a contractat germeni multirezistenți, dupa ce ziarul a publicat cele 14 dosare medicale anonimizate, ale unor pacienți care au decedat recent in Spitalul Militar.„Pacientul numarul…

- Un barbat de 48 de ani, din localitatea Brusturi, a cerut ajutorul oamenilor legii pentru ca nu-si mai gaseste nevasta. Femeia a plecat voluntar de acasa si nu s-a mai intors, insa nici demersurile politistilor nu au avut efectul scontat, astfel incit acum se cere ajutorul populatiei. Anchetatorii din…

- Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniai la OMS și cel care a deschis lista PSD pentru Camera Deputaților in București, se afla in izolare, dupa ce soția sa a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. ”Profesorul Rafila este in izolare. Ne-a anunțat ca un membru al familiei a fost testat pozitiv cu…

- Mitica Popescu, actor la Teatrul Mic din Bucuresti si gazda emisiunii "Drsquo;ale lursquo; Mitica", implineste, azi, varsta de 84 de ani.Mitica Popescu este un actor roman de film, radio, teatru, televiziune si voce, in prezent actor la Teatrul Mic din Bucuresti.Acesta s a nascut la Bucuresti la data…

- ■ pe 26 noiembrie sunt efectuate perchezitii in Bucuresti si cinci judete, printre care si Neamt ■ sunt trei dosare ce vizeaza infractiuni de coruptie, spalarea banilor si constituire de grup infractional ■ DNA efectueaza, joi, 26 noiembrie, perchezitii in Bucuresti si cinci judetene, printre care si…

- Deputatul Adriana Saftoiu susține ca gestul parlamentarilor USR de a-și da demisia pentru a nu primi pensii speciale este o mișcare doar pentru imagine pentru ca pensia speciala nu o poți primi daca o soliciți. ADIO Craciun! OMS avertizeaza. Care e cea mai buna opțiune Iata argumentarea deputatului…

- Claudia Benchescu, soția deputatului liberal Mihai Voicu, a fost numita de premierul Ludovic Orban, subsecretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, la „solicitarea ministrului afacerilor interne” Marcel Vela. Ea candideaza pentru un post de deputat din partea PNL in județul Buzau. De asemenea,…