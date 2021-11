Stiri pe aceeasi tema

- Drumul a fost unul anevoios și lung pentru cele cinci echipe care iși doresc sa mearga mai departe in Iordania. Concurenții au trecut cu brio prin toate probele, insa vestea Irinei Fodor i-a intristat.

- Cele șase echipe ramase pe Drumul Imparaților s-au bucurat din plin de prima etapa din Georgia. Concurenții au inceput ziua in forța și au luptat pentru a se califica la Jocul de Amuleta, insa doar trei echipe au ajuns in timp util la Irina Fodor.

- Șase echipe au ajuns in etapa 6 de pe Drumul Imparaților. Lidia Buble & Estera, Mihai & Elwira Petre, Adriana & Maria Speranța Trandafir, Cuza & Emi, Cosmin & Eliza Natanticu, Patrizia Paglieri & Francesco sunt cei care vor trece prin primele misiuni din Georgia, urmatoarea țara din Asia Express.

- In ediția din 20 octombrie de la „Asia Express” , una dintre echipe a fost eliminata din competiție. Zarug și Lorelei nu au ajuns la Irina Fodor in timp util, așa ca au parasit concursul. Ei nu vor ajunge in Georgia, urmatoarea țara de pe traseu. Trei cupluri de vedete au intrat aseara in cursa pentru…

- In ediția din 17 octombrie, Irina Fodor a urcat adrenalina la cote maxime la „Asia Express” . Prezentatoarea le-a dezvaluit concurenților ca nu vor primi toți pașaportul pentru Georgia, urmatoarea țara in care e difuzata emisiunea, dupa Turcia. „Nu vreau sa sune amenințator, dar nu știu daca toți veți…

- Dupa o cursa plina de adrenalina și suspans, presarata cu misiuni ce au necesitat multa atenție, ediția de duminica seara „Asia Express” le-a adus lui Mihai și Elwirei Petre o noua amuleta in valoare de 1.000 de Euro. Cei doi au obținut și o noapte de cazare la hotel, dar și avantajul de a stabili ordinea…

- Connect-R a facut un gest care a facut-o pe Lidia Buble sa planga de fericire la „Asia Express”. Concurenții au parte de multe provocari pe „Drumul Imparaților”, iar neprevazutul se ivește la orice pas. A patra etapa de pe Drumul Imparaților incepe duminica, de la 20:00, pe Antena 1, cu o cursa stransa…

- Cosmin Natanticu și soția sa, Eliza, formeaza una dintre cele noua perechi de concurenți de la Asia Express, in sezonul patru. Cei doi au caștigat prima amuleta inca din prima saptamana de concurs. In cadrul podcastului produs și gazduit in exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai sa zic…