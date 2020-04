Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea rapida a infectarilor cu coronavirus da batai de cap guvernului. Ministrul interimar al Muncii anunța la RFI ca Guvernul analizeaza o soluție legata de cheltuielile cu șomajul tehnic pentru angajații din mediul privat, trimiși acasa pe fondul crizei coronavirusului.„Aș vrea sa le…

- Telenovela Miss Irina, Rafa și Adi este departe de final. Ieri, Rafaelo i-a aratat Irinei dovezile sale: imaginile in care cea care ii era iubita si hairstilistul ei s-au intalnit in creierii noptii si au stat singuri singurei in salonul lui Adi. Imagini pe care Rafa le-a obtinut, dupa ce a urmarit-o,…

- FIFA a anuntat joi ca ia in calcul amanarea meciurilor programate in luna martie in Asia in preliminariile Cupei Mondiale de fotbal 2022, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza Reuters. Selectionata Chinei va disputa in Thailanda, la Buriram, cu portile inchise, meciurile cu Insulele…

- Classis, trupa de dansuri populare a Colegiului National Militar "Alexandru Ioan Cuza" si doi elevi interpreti au incantat ieri, 4 martie, privirile prescolarilor si mamicilor acestora de la gradinita Calutul de Mare.Dansatorii au interpretat trei dansuri populare, iar Emilian si Irina doua cantece…

- Viața persoanjelor din Sacrificu se complica din ce in ce mai mult. Maria este terorizata de Victor soțul ei și amenințata cu asasinarea, Diva ii calca demniatatea Irinei și se afunda in minciuni, iar familia oprea este pe cale sa se destrame din cauza lui Alin.

- Traian Basescu a vorbit, vineri, la „Gandurile lui Cristoiu" despre posibila sa candidatura la Primaria Bucuresti. Fostul presedinte al Romaniei a spus ca ar candida daca procesul cu CNSAS se rezolva pana la alegerile locale.Fostul președinte a declarat la „Gandurile lui Cristoiu” ca ia in…

- Premierul Ludovic Orban nu ia in calcul sa il schimbe din funcție pe ministrul Sanatații, Victor Costache, ca urmare a dezvaluirilor aparute in presa,potrivit carora demitarul a modificat condițiile legale, pentru ca un spital privat la care lucreaza sa fie inclus in Programul pentru pacienții cu…