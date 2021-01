Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a informat Agentia Internationala a Energiei Atomice cu privire la faptul ca urmeaza sa instaleze in curand ”cascade” suplimentare de centriguge de tip IR-2m - interzise prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian - la instalatia subterana de imbogatire a uraniului de la Natanz,…

- Presedintele ales american Joe Biden declara intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times (NYT) ca vrea sa angajeze rapid noi negocieri cu Iranul, ”in consultare” cu aliatii Washingtonului, insa numai dupa revenirea Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian,…

- Deputatii iranieni au semnat in unanimitate un apel la razbunarea savantului Mohsen Fakhrizadeh, asasinat vineri, cerand adoptarea unei legi prin care Iranul sa inceteze sa autorizeze inspectiile Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza AFP si The Times of Israel. Teheranul reflecta…

- Iranul isi va aplica automat angajamentele in domeniul nuclear daca viitoarea administratie americana a democratului Joe Biden va ridica sanctiunile impuse Teheranului de catre Washington din 2018, a declarat ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif intr-un interviu publicat miercuri si…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) cere explicatii Iranului cu privire la o a treia instalatie suspecta - nedeclarata -, dupa ce Teheranul a autorizat in septembrie, in urma mai multor luni de tensiuni, accesul unor inspectori la doua instalatii suspectate ca ar fi gazduit, in trecut,…

- Iranul a instalat o prima cascada de centrifugi avansate la uzina subterana de imbogatire a uraniului Natanz, despre care acordul convenit de Teheran cu puterile occidentale stipuleaza ca poate fi utilizata doar pentru echipamentele IR-1 de prima generatie, arata un raport al Agentiei Internationale…

- Iranul a acumulat o cantitate de uraniu imbogațit de 12 ori mai mare decat cea permisa prin acordul nuclear incheiat in 2015 cu marile puteri, a avertizat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (IAEA), o organizație internaționala inființata in 1957 sub egida ONU, scrie BBC.

- Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a sustinut joi, 15 octombrie 2020, declaratia nationala din cadrul dezbaterilor generale ale Comisiei pentru dezarmare si securitate internationala (Comisia I), din cea de-a 75-a sesiune a Adunarii Generale a ONU. Reiterand importanta…