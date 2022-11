Iran, țara scufundată în proteste / Bătută până la moarte de poliție pentru că a rupt fotografia liderului suprem Protestele au continuat luni in tot Iranul, in timp ce forțele iraniene au continuat represiunea impotriva protestatarilor, anunța jpost.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Iran, țara scufundata in proteste / Batuta pana la moarte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Iran, țarain proteste /pana la

Stiri pe aceeasi tema

- In centrul Chisinaului au avut loc ciocniri intre poliție și participantii la o actiune de protest a opoziției, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Statele Unite considera ca Rusia ar putea sfatui Iranul cu privire la modalitatile de inabusire a protestelor declansate de moartea tinerei Mahsa Amini, informeaza joi AFP,citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Protestele declansate de moartea unei tinere aflate in custodia politiei au continuat duminica in Iran, sfidand represiunea autoritatilor, un grup pentru drepturile omului anuntand ca cel putin 185 de persoane, inclusiv copii, au fost ucise in urma demonstratiilor, anunta Iran Human Rights, potrivit…

- Anamaria Prodan a povestit cu lux de amanunte, sambata, la Realitatea Plus, ce s-a intamplat la vila din Snagov și cum a pornit scandalul dintre ea și Laurețiu Reghecampf. De asemenea, ea a dezvaluit și ce s-a intamplat la secția de Poliție. „A cazut peste masa de politie și le-a rupt masa”, a spus…

- Focurile de arma au zguduit luni Zona Verde din Bagdad, dupa ce sute de susținatori ai clericului musulman șiit Moqtada Sadr au luat cu asalt cladirea guvernamentala din zona fortificata, a declarat un jurnalist AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un barbat din municipiul Ramnicu Valcea a ajuns, joi, la spital cu hemoragie masiva, dupa ce a cazut peste poarta de la intrarea in propria gospodarie pe care o impodobea pentru nunta sa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O ambarcațiune plina cu migranți s-a scufundat miercuri in largul coastei sudice a Rhodosului, in Grecia, polițiștii de coasta reușind sa salveze 29 de persoane. Exista zeci de persoane disparute. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sambata, 6 august, in jurul orei 1.40, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 20 a fost sesizata cu privire la faptul ca, intr-un lac din Sectorul 6, se afla o persoana inecata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…