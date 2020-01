Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina așteapta o investigatie completa, admiterea completa a vinovației și despagubiri din partea Iranului dupa caderea avionului de pasageri ucrainean cu 176 de pasageri la bord, a declarat președintele Volodimir Zelenski, sâmbata, într-un comunicat, potrivit Reuters.Zelenski a declarat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri ca Alianta Nord-Atlantica nu are niciun motiv sa nu creada informatiile mai multor tari occidentale conform carora cauza prabusirii avionului Boeing al unei companii aeriene ucrainene in apropiere de Teheran ar putea fi un tir accidental…

- Ziarul american New York Times a publicat joi o inregistrare video despre care afirma ca ar fi autentificat-o si care "arata o racheta lovind un avion in apropiere de aeroportul din Teheran in momentul si locul in care un avion ucrainean s-a prabusit".

- Avionul ucrainean prabușit in Iran a fost doborat de cel puțin o racheta antiaeriana iraniana, informeaza CBS News și Newsweek, care citeaza oficiali ai Pentagonului și un oficial irakian. Avionul Boeing 737-800 a fost, cel mai probabil, doborat de o racheta model Tor-M1 („SA-15 Gauntlet”, conform terminologiei...

- Autoritațile iraniene au reacționat joi la ”zvonurile” ca o racheta a lovit avionul ucrainean care s-a prabușit miercuri în apropiere de Teheran, afirmând ca acestea ”nu au niciun sens”, relateaza AFP. ”Mai multe zboruri interioare și internaționale se aflau…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decretat joi o zi de doliu national dupa prabusirea langa Teheran a unui avion de linie ucrainean, accident soldat cu moartea a 176 de oameni, si a promis ca va stabili 'adevarul' in aceasta drama, informeaza AFP potrivit Agerpres 'Data de 9 ianuarie a…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat marți ca era "mai mult decât clar" ca un atac pus la cale de generalul iranian Qassem Soleimani urma sa fie executat în termen de câteva zile, mai degraba decât în câteva saptamâni, relateaza…

- Aproximativ 5.000 de manifestanti au facut apel duminica la presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sa nu cedeze presiunii Moscovei, cu o zi inainte de o intalnire cu Vladimir Putin la un summit despre conflictul ucrainean la Paris, relateaza AFP. Manifestantii, care a raspuns la apelul…