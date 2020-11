Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a declarat ca nu e de acord cu interzicerea de catre autoritați a pelerinajului la Manastirea Peștera Sfantului Apostol Andrei, din județul Constanța. IPS Teodosie a anuntat ca va cauta avocati seriosi pentru a obtine in instanta o decizie favorabila pentru accesul…

- IPS Teodosie, 64 de ani, a spus, in cadrul unei emisiuni realizate de catre radioul Arhiepiscopiei Tomisului, ca este ”mare pacat” sa te rogi la o biserica catolica, noteaza Adevarul.Aflat intr-un dialog cu un roman stabilit in Anglia, IPS Teodosie a fost intrebat de acesta daca este pacat sa mearga…

- Pana ieri cazul cuplului Pandele – Firea era unicat in Romania, adica el primar la Voluntari, ea edil șef al Capitalei. De ieri, cuplu de edili a facut prozeliți in județul Constanța. Liberalul Valentin Vrabie a obținut un al doilea mandat de primar al municipiului Medgidia, dupa ce primul il obținuse…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a oficiat sambata, 12 septembrie, Sfanta Liturghie, slujba la care au participat zeci de enoriași. Din transmisia video online realizata chiar de Arhiepiscopie, se observa cum credincioșii sunt inghesuiți in lacașul de cult, unii cu masca de protecție, alții -…