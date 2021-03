ÎPS Teodosie SFIDEAZĂ legea: Suntem amenințați. Trebuie să luptăm împreună pentru credință Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie , susține ca autoritațile nu vor inchide bisericile din Constanța din cauza pandemiei de COVID-19, dupa ce in spațiul public au aparut discuții despre posibilitatea instituirii unor noi masuri de restricție din cauza inmulțirii cazurilor de infectare cu virusul SARS CoV-2. IPS Teodosie susține ca bisericile nu se vor inchide deoarece autoritațile statului nu au drept de proprietate asupra acestora. El face un apel la cetateni sa lupte impreuna si sa-si marturiseasca credinta pentru ca biserica isi va tine randuiala. Cautam 10 copii cu inițiativa și idei de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, spune ca autoritatile nu vor inchide bisericile din Constanta din cauza epidemiei de Covid-19. „Nu se vor inchide la noi, sa luptam impreuna si sa ne marturisim credinta”, este mesajul lui Teodosie.

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, spune ca autoritațile nu vor inchide bisericile din Constanța din cauza epidemiei de Covid 19. Nu se vor inchide la noi, sa luptam impreuna și sa ne marturisim credința, este mesajul lui Teodosie, potrivit Mediafax.

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a facut declarații dupa ce in spațiul public au aparut discuții despre posibilitatea instituirii unor noi masuri de restricție din cauza inmulțirii cazurilor de infectare cu virusul SARS CoV-2. IPS Teodosie susține ca bisericile nu se vor inchide deoarece autoritațile…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat marți, la Antena 3, intrebat daca anul acesta, de Paști, va accepta eventuale noi interdicții ale autoritaților legate de oficierea slujbelor, ca el nu crede ca Bisericile se vor mai inchide: „Credinciosii au suferit ca n-au avut Pasti, n-au avut…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a facut abstractie de restrictiile anti-COVID si a oficiat slujba de Anul Nou la miezul noptii. La slujba au fost prezenti zeci de credinciosi, cei mai multi purtand masca de protectie, dar fara a respecta si distantarea sociala, informeaza News.ro.Constanta se…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a transmis joi noaptea, la finalul Te Deumului oficiat la Catedrala Arhiepiscopala, ca multumeste autoritatilor care l-au facut sa intuiasca faptul ca se pot ruga credinciosii si la miezul noptii, transmite News.ro. Organizand slujba dupa ora…

- Verificari la Constanța dupa ce slujba din prima zi de Craciun a fost oficiata de IPS Teodosie in Catedrala Arhiepiscopala, cu participarea mai multor persoane. Constanța este in carantina pana pe 1 ianuarie, fiind interzise slujbele in interiorul bisericilor, cu excepția celor la care participa doar…

- IPS Teodosie, a transmis un mesaj credinciosilor, in Pastorala de Craciun. Arhiepiscopul Tomisului a afirmat ca ”prigonirea Bisericii a luat astazi diferite forme, mai subtile si mai perfide”, iar ”sub pretextul izbavirii de boala, bisericile sunt inchise, crestinii sunt intimidati, batjocoriti, hartuiti”,…