Ionel Teodoreanu: 10 membri de partid! (PNL, PSD, USR sau chiar ...ALDE?) Fratele lui Pastorel avea și el umor cu carul Nascut pe 6 ianuarie 1897 la Iasi, Ionel Teodoreanu este fiul mijlociu al lui Osvald, avocat, si al Sofiei, profesoara de pian la Conservatorul iesean, fiica lui Gavriil Musicescu. Mai are doi frati: Alexandru Osvald, cunoscut ca Pastorel, si Laurentiu. Numele sau de botez era Ioan Hipolit. Face scoala primara in Bucuresti la Pitar Mos timp de doi ani, apoi la Iasi la Gheorghe Asachi. Liceul il face tot la Iasi, avandu-l profesor pe Calistrat Hogas si colegi pe Demostene Botez si Mihai Ralea. Din 1916 pana in 1917 face stagiul militar la o unitate… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta ca in ultimele 24 de ore au mai murit in Romania 22 de persoane din cauza noului coronavirus.GCS precizeaza ca este vorba de 12 barbati si 10 femei internati in spitalele din Arad, Arges, Bihor, Botosani, Brasov, Constanta, Iasi, Bucuresti, Mures,…

- Potrivit acestor date, numarul deceselor din Romania ar putea sa se dubleze la 15 august, ajungand, in mai puțin doua luni, la peste 3.000. Iar previziunile experților nu sunt deloc blande, intrucat numarul total de morți de pana la 15 august s-ar putea dubla in jurul datei de 15 septembrie, astfel…

- In cursul dimineții de astazi, 29 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 22 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1634. In intervalul 28.06.2020 (10:00) – 29.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 22 decese (12 barbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați…

- Un numar de 460 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost diagnosticate in ultimele 24 ore in Romania din 12.555 de teste prelucrate, potrivit autoritaților. Este un record de imbolnaviri in ultimele doua luni. In total, pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.286…

- In ultima saptamana, numarul de cazuri a depașit in majoritatea zilelor pragul de 300. Miercuri, autoritațile au anunțat 321 de cazuri noi de infectare cu coronavirus și 16 decese. Ziua de miercuri a adus o creștere semnificativa a numarului de cazuri, comparativ cu marți, cand autoritațile anunțasera…

- In cursul dimineții de astazi, 25 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 10 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1565. In intervalul 24.06.2020 (10:00) – 25.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 10 decese (7 barbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- In cursul dimineții de astazi, 19 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 11 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1484. In intervalul 18.06.2020 (10:00) – 19.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 11 decese (6 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- In cursul dimineții de astazi, 15 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 17 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1427. In intervalul 14.06.2020 (10:00) – 15.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (11 barbați și 6 femei), ale unor pacienți infectați…