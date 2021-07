Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Bogdan a primit astazi increderea și votul colegilor din PNL Maramureș, fiind ales, a doua oara, președinte al filialei liberale maramureșene pentru mandatul 2021-2025. Raportul de activitate al președintelui PNL Maramureș a aratat ca prin multa munca, implicare și impreuna cu o echipa unita…

- Plenul Parlamentului a respins, marti, raportul de activitate al Consiliului National al Audiovizualului pe anul 2020. S-au inregistrat 35 voturi 'pentru' si 240 'contra'. "Automat, presedintele CNA isi incheie mandatul", a precizat, dupa vot, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic…

- Morad Ep Hassa Haidar Batoul, presedintele CA al Perla Majestic SA va ramane in functie pentru urmatorii 4 ani In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata hotararea nr. 1 din data de 16 martie 2021, a societatii Perla Majestic SA, luata in urma sedintei adunarii generale extraordinare. Astfel,…

- Președintele AMVVD susține ca Ghinea a ratat șansa de a intra in istorie dupa ce a refuzat un proiect unic in Romania, de sprijin pentru militarii care au luptat in teatrele de operații NATO. In exclusivitate, evz.ro va prezinta adresele transmise catre președintele Klaus Iohannis și catre premierul…

- Presedintele american Joe Biden a promis duminica intr-un discurs ca-i va spune omologului sau rus Vladimir Putin, la primul lor summit din 16 iunie, ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa incalce drepturile omului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Il voi intalni pe presedintele Putin peste doua…

- La Damasc, sustinatorii presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, au sarbatorit rezultatele alegerilor prezidentiale care i-au asigurat presedintelui in functie un al patrulea mandat. Presedintele sirian Bashar al-Assad a cistigat un al patrulea mandat cu 95,1% din voturi, prelungindu-i conducerea asupra…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a fost joi seara invitata lui Mihai Radulescu la Telejurnalul de la ora 20.00 de pe TVR1, la 31 de ani de la Podul de Flori deschis pentru cateva ore intre Romania și Republica Moldova.

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, avertizeaza Guvernul cu privire la o prevedere din proiectul Contractului Cadru, propus de CNAS, prin care punctajul acordat tratarii persoanelor peste 60 de ani ar urma sa fie redus: „Dupa ce le-au inghețat pensiile, Guvernul Cițu mai aplica o lovitura varstnicilor…