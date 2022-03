Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, anunța ca sunt solicitari foarte multe pentru a prelua persoane din vama, deja pentru 30 de autobuze. „Suntem gata sa punem la dispoziție autobuzele de la PUA”, a declarat edilul capitalei.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, considera ca „scandalul PAS pe decizia CMC de a vinde un lot de teren in centrul capitalei este o fumigena care vrea sa distraga atenția de la vanzarea Stadionului Republican”.

- 20 de troleibuze noi in prezent sunt in proces de asamblare, iar la sfarșitul lunii februarie vor fi puse in circulație. Primarul capitalei, Ion Ceban, spune ca unitațile de transport sunt de tip AKSM, de ultima generație, fabricate la Uzina din Minsk.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, este alarmat de construcțiile din centrul istoric al orașului, care continua sa fie permise de „mafia imobiliara de la AST”. Edilul capitalei susține ca lucrarile de la Serghei Lazo reprezinta „un alt caz protejat de cei de la guvernare”.

- Primarul general, Ion Ceban, a convocat pentru astazi, 17 ianuarie, 09:00, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi sunt 4 subiecte, printre care și raportul cu privire la masurile intreprinse in vederea prevenirii infecției Covid-19 in randul populației mun. Chișinau.

- Familia primarului Capitalei, Ion Ceban, s-a insanatoșit și a fost testata negativ la COVID-19. Anuntul a fost facut de catre edil in cadrul ședinței de astazi a serviciilor primariei Chisinau."Toți membrii familiei au fost testați negativ.

- Primarul general Ion Ceban critica actuala guvernare prin modurile prin care și-a subordona toate instituțiile statului. Edilul puncteaza ca cei de la guvernare nu se mai conduct de „meritocrație”. „Pentru prima data am vazut cum lucreaza judecatoriile noaptea, Comisia Electorala noaptea. Eu cred ca…