Stiri pe aceeasi tema

- Marele actor roman Ion Caramitru se confrunta cu probleme de sanatate. Acesta a ajuns pe mana doctorilor din București, care ii fac mai multe investigații medicale. In ce stare se afla acum. Actorul Ion Caramitru este internat in spital Unul dintre cei mai apreciați actori romani, Ion Caramitru trebuia…

- Actorul Ion Caramitru este internat in spital. Anuntul a fost facut de Andrei Giurgia, presedintele ARTIS.Medicii au recomandat ca actorul in varsta de 79 de ani sa mai stea patru zile sub supraveghere medicala."Actorul Ion Caramitru nu va reusi sa ajunga la Festivalul Serile Filmului Romanesc SFR din…

- Actorul Ion Caramitru nu va reusi sa ajunga la Festivalul Serile Filmului Romanesc (SFR) din motive medicale, fiind internat in spital, a informat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, Andrei Giurgia, presedintele ARTIS, organizatorul evenimentului cultural, anunța Agerpres. Ion Caramitru…

- Actorul Ion Caramitru nu va reusi sa ajunga la Festivalul Serile Filmului Romanesc (SFR) din motive medicale, fiind internat in spital, a informat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, Andrei Giurgia, presedintele ARTIS, organizatorul evenimentului cultural. Ion Caramitru ar fi trebuit sa fie…

- UPDATE – Actorul Ion Caramitru nu va reusi sa ajunga la Festivalul Serile Filmului Romanesc (SFR) din motive medicale, fiind internat in spital, a informat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, Andrei Giurgia, presedintele ARTIS, organizatorul evenimentului cultural. Ion Caramitru ar fi trebuit…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a fost internat miercuri in spital. Medicii vor incerca sa afle care este cauza sughițurilor sale cronice, a anunțat administrația prezidențiala, citata de Reuters. Este cea mai recenta problema de sanatate a lui Bolsonaro care a avut COVID-19 anul trecut, iar in…

- Accident grav in Botoșani! Cinci tineri au ajuns in stare grava la spital, dupa ce un șofer de 19 ani a pierdut controlul mașinii pe care o conducea cu o viteza extrem de mare. Tragicul eveniment s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe drumul ce leaga Botoșani de Iași. Mai mulți tineri…

- Un incident tragic a avut loc, luni dimineața, intr-o școala din București. Un dulap a cazut peste un copil. Elevul a suferit mai multe traumatisme și a fost dus la spital. Incidentul s-a petrecut la școala numarul 206 din București, conform Digi24 . Medicii de pe ambulanța au acordat primele ingrijiri…