Presedintele Klaus Iohannis a vorbit marți, despre organizarea targurilor de Craciun in pandemie. El a declarat ca organizarea targurilor de Craciun in plina pandemie este „imposibila si inoportuna”. Intrebat daca are un mesaj pentru aleșii locali despre targuri, Iohannis a spus „aceste targuri de Craciun in acest an cu siguranța nu se pot organiza”. „Dupa parerea mea, organizarea unui targ de Craciun in plina pandemie, cand avem totusi inca aproape 10.000 de cazuri noi in fiecare zi, mi se pare imposibila si inoportuna. (…) Da, aceste targuri de Craciun, in acest an, cu siguranta nu se pot organiza”,…