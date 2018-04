Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. "Motivele de revocare prezentate de ministrul Justiţiei nu au fost de natură să mă convingă. De altfel, în mare parte, ele…

- "In condițiile in care Președintele Romaniei nu are abilitarea legala și nici competențele funcționale de evaluare a activitații profesionale și manageriale desfașurate procurorul șef al DNA, in condițiile in care argumentele care au stat la baza declanșarii procedurii de revocare au devenit mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca nu o va revoca din funcție pe Laura Codruța Kovesi. UPDATE 18: 10 Klaus Iohannis refuza cererea de revocare a șefei DNA Președintele a spus ca a luat in calcul avizul consultativ al CSM, nu doar raportul transmis de Tudorel…

- „Eu stiu de la doamna prim-ministru ca il sustine in totalitate pe ministrul Toader si noi il sustinem. In functie de ce va anunta presedintele, daca mininistrul Toader intentioneaza sa intreprinda vreun demers, doamna prim-ministru il va sustine si si noi ii vom acorda sprijinul politic”, a declarat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine luni, 16 aprilie a.c., ora 18:00, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis este asteptat sa anunte decizia sa privind cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa, astazi, la Palatul Cotroceni, fiind asteptat sa anunte o decizie privind cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza...

- "Eu stiu de la doamna prim-ministru ca il sustine in totalitate pe ministrul Toader si noi il sustinem. In functie de ce va anunta presedintele, daca mininistrul Toader intentioneaza sa intreprinda vreun demers, noi il vom sprijini", a declarat Liviu Dragnea, dupa ședința CEX al PSD. Intrebat…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa, astazi, la Palatul Cotroceni, fiind asteptat sa anunte o decizie privind cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, transmite News.ro . Presedintele va sustine declaratia de…