Iohannis, luat peste picior de sute de români chiar de ziua României Președintele Klaus Iohannia a transmis pe Facebook un mesaj scurt de 1 Decembrie și un link catre parada de la Arcul de Triumf. A fost insa luat peste picior de foarte mulți romani care au dorit sa ii raspunda. Iata cateva dintre comentariile pe care le-a primit președintele: “La mulți ani, Romania”! Nu imi urasc țara, ci sistemul din ea! Sistem distrus, bolnav, corupt”, a scris Paul Sarca. ”Iliescu a adus minerii, Iohannis a adus PSD-ul”, Florin Mitriș. ”Un om mic, un nimic”, Gabriela Hilcu. ”Da.. la multi ani Romania…tie mai putin…nu ne mai reprezinti….du-te invartindu-te…”, Glavan Dany G.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

