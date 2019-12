Iohannis il decoreaza pe Hans Klemm, la incheierea mandatului de ambasador Presedintele Klaus Iohannis il va decora, marti, pe Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.



Potrivit decretului publicat in Monitorul Oficial, Klemm a fost decorat cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce, iar ceremonia va avea loc marti, la ora 13:15, la Cotroceni.



Hans Klemm si-a inceput mandatul la Bucuresti in septembrie 2015 si urmeaza sa fie inlocuit de Adrian Zuckerman pana la finalul anului. Zuckerman este un avocat in industria imobiliarelor, care a imigrat in copilarie din Romania catre Statele Unite.



