Iohannis: Evaluarea pe 15 iunie, Bacalaureatul pe 22 iunie Șeful statului a declarat ca Evaluarea Naționala va avea loc pe data de 15 iunie, așa cum a fost deja anunțat. Pentru ca toți elevii sa aiba tratament egal, cei care la intrarea in sala de examen sunt depistați cu febra, sunt izolați cu familia sau locuiesc intr-un cartier sau oraș carantinat vor avea ocazia sa susțina examenul pe data de 29 iunie. Elevii care au treminat clasa a XII-a vor susține examenul de bacalaureat pe data de 22 iunie. La fel, cei care sunt depistați cu febra, sunt izolați cu familia sau locuiesc intr-un cartier sau oraș carantinat vor avea ocazia sa susțina examenul maturitații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

