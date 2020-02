Stiri pe aceeasi tema

- Un moment istoric din care avem enorm de multe de invatat - considera liderul PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Dincolo de emotia starnita de Brexit, atat la cei care au dorit iesirea din Uniunea Europeana, cat si la cei care s-au batut…

- Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, cunoscuta ca Brexit. "Retragerea, pentru prima oara, a unui stat membru din Uniunea Europeana este un moment care va influenta evolutia proiectului…

- In contextul in care Parlamentul European va aproba miercuri Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, europarlamentarii britanici care au militat impotriva Brexit au marcat ultima zi de mandat printr-un cantec in grupul Renew Europe.