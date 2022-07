Iohannis, de Ziua Aviației: ”Traversăm o perioadă deosebit de dificilă” Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 20 iulie 2022, un mesaj cu prilejul Zilei Aviației Romane și a Forțelor Aeriene. Va prezentam in continuare textul mesajului: Ziua Aviației Romane și a Forțelor Aeriene, celebrata odata cu cea a Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul pe 20 iulie, este un bun prilej de a-i omagia pe cei care au servit sau servesc cu daruire, curaj și abnegație aviația romana, civila sau militara. In aceasta zi, ii comemoram, cu profunda recunoștința și prețuire, pe toți aviatorii care au facut sacrificiul suprem in serviciul „aripilor romanești”. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

