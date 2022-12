Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, in cadrul declaratiilor de presa comune cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ca chestiunea Schengen nu se transeaza la Consiliul European, ci se transeaza la Consiliul JAI. El a precizat ca are convingerea ca atunci cand va fi pus pe agenda…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca va continua discutiile privire la aderarea Romaniei la spatiul Schengen, subliniind ca decizia se ia in Consiliul Justitie si Afaceri Europene, nu in Consiliul European.„Consiliul European din 9 si 10 februarie nu va avea pe ordinea de zi chestiunea Schengen.…

- Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat in cadrul unor declarații comune cu președintele Romaniei ca Romania aparține spațiului Schengen și ca liderii Parlamentului European va continua sa promoveze acest lucru.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa primirea la Palatul Cotroceni a Robertei Metsola, presedinta Parlamentului European, ca a rugat-o „sa pastreze aceasta abordare si acest optimism si in continuare, cu speranta noastra legitima ca in anul care vine, curand, in 2023, Romania sa devina…

- Prima referire la extinderea Spațiului Schengen și Romania in cadrul Consiliului European de joi a fost facuta de presedintele Parlamentului Europea - Roberta Metsola. Oficialul UE și-a exprimat din nou dezamagirea fata votul dat in Consiliul Justitie si Afaceri Interne din 8 decembrie, potrivit unor…

- ​Președintele Klaus Iohannis, a transmis, luni seara, intr-o declarație de presa comuna cu președintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis, ca a fost dezamagit și suparat dupa votul din Consiliul JAI, dat de Austria. Șeful statului a spus ca aderarea Romaniei la acest spațiu va ramane in continuare…

- Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a scris, miercuri, pe Twitter, ca ”nu ar trebui sa se mai piarda timp” și ca ”locul Romaniei este in Schengen” cu ocazia vizitei premierului Nicolae Ciuca la Bruxelles. Ea a promis sprijin pentru ”o aderare imediata” și ” a mulțumit Romaniei pentru…