Iohannis a promulgat Legea Muntelui - in ce va fi investit un miliard de euro

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii muntelui prin care se aproba programul de incurajare a activitatilor in zona montana, iar in acest scop se aloca un miliard de euro din bugetul Ministerului Agriculturii, informeaza Administratia Prezidentiala.



Legea muntelui a fost adoptata de Camera Deputatilor pe 26 iunie, in calitate de for decizional, si reglementeaza "modalitatile de protectie si dezvoltare durabila si incluziva a zonei montane prin: punerea in valoare a resurselor naturale si umane, cresterea nivelului de trai, stabilizarea populatiei,…