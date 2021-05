Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat urmatoarele decrete:Decret privind eliberarea din functia de judecator a domnului Danut Mitra, delegat in functia de presedinte la Sectiei penale din cadrul Tribunalului Valcea ndash; pensionare, la data de 4 mai 2021;Decret privind eliberarea din…

- Fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, Florin Țirlea, se pensioneaza. Cererea formulata de Florin Țirlea de eliberare din functie, prin pensionare, a fost dezbatuta și aprobata ieri cu unanimitate de voturi. „Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Mai multi angajati ai Penitenciarului Focsani sunt nemultumiti de modul in care directorul unitatii, comisarul sef de politie penitenciara Iuliana Giurgea, se comporta si li se adreseaza. Pe langa acuzațiile privind limbajul neadecvat si comportamentul diferentiat, unii dintre angajati spun ca directoarea…

- Barbatul de 35 de ani din comuna Homocea, autor in cazul a doua infracțiuni de tentativa la omor calificat, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea. Anchetatorii au stabilit ca la data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 18.00, in timp ce se afla pe un drum…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 1 aprilie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din funcția de procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Caraș-Severin a doamnei Laura Gabriela Iancu – pensionare, la data de 1 aprilie 2021; Decret privind…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 25 martie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din funcția de judecator a doamnei Elena-Anca Pirvulescu, președintele Secției civile a Curții de Apel Brașov - pensionare, la data de 25 martie 2021; Decret privind eliberarea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, ieri, Decretul numarul 232 23 martie anul curent privind eliberarea din functie a unui judecator ca urmare a pensionarii. Este vorba despre Constanta Iulia Barac, judecator la Judecatoria Constanta. Conform actului normativ publicat in Monitorul Oficial…

- Un barbat din Vrancea a apelat serviciul de urgenta 112, in mod abuziv, de peste 400 de ori in anul 2020, fara a comunica informatii sau pentru a adresa cuvinte jignitoare operatorilor, a informat, joi, Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS). „Referitor la cel mai mare numar de apeluri non-urgente…